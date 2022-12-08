У Рівному під колесами маршрутного таксі загинув 51-річний чоловік

Автопригода сталася сьогодні, восьмого грудня, близько 18:15 на вулиці Соборній поблизу Рівненської обласної філармонії.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі — 51-річний рівнянин, допустив наїзд на 49-річного жителя обласного центру, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

у рівному під колесами маршрутного таксі загинув чоловік

Керманича освідуватимуть на стан сп’яніння.

у рівному під колесами маршрутного таксі загинув чоловік

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

у рівному під колесами маршрутного таксі загинув чоловік

На місці події працює слідчий слідчого управління поліції області. Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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