У Рівному під колесами маршрутного таксі загинув 51-річний чоловік

Автопригода сталася сьогодні, восьмого грудня, близько 18:15 на вулиці Соборній поблизу Рівненської обласної філармонії.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі — 51-річний рівнянин, допустив наїзд на 49-річного жителя обласного центру, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Керманича освідуватимуть на стан сп’яніння.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На місці події працює слідчий слідчого управління поліції області. Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух.

Відділ комунікації поліції Рівненської області