У столиці в результаті ДТП перекинулася «швидка», постраждали водій та фельдшер (фото)

За попередньою інформацією, водій легковика не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, внаслідок чого постраждав водій екстреної медичної допомоги.

Сьогодні, о 11:06, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Миру, що у Дніпровському районі Києва. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Опель» не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофору. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, а його водій отримав тілесні ушкодження. Йому медики надали допомогу на місці. Також встановлено, що внаслідок автопригоди постраждала фельдшер медичної бригади, яку з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

Особу, транспортування якої здійснювала карета швидкої, негайно передали медикам, які приїхали на виклик. Внаслідок ДТП водій легковика не постраждав.

Наразі на місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин даної автопригоди.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після встановлення всіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва