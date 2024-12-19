У застосунку «Резерв+» стався збій
Як зазначає Міноборони, доступ до «Резерв+» незабаром відновлять
У застосунку «Резерв+» проблеми з авторизацією та не працюють деякі функції. Причиною цьому став технічний збій. Про це повідомляє Міністерство оборони.
Як зазначила пресслужба відомства, упродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.
Нагадаємо, з 17 по 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку «Резерв+». Припинення надання онлайн-відстрочок пов’язане із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. // Главком
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