У застосунку «Резерв+» стався збій

Як зазначає Міноборони, доступ до «Резерв+» незабаром відновлять

У застосунку «Резерв+» проблеми з авторизацією та не працюють деякі функції. Причиною цьому став технічний збій. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Раніше в мережі користувачі почали скаржитися на труднощі при запуску мобільного додатку.

Як зазначила пресслужба відомства, упродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.

«Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 17 по 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку «Резерв+». Припинення надання онлайн-відстрочок пов’язане із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. // Главком