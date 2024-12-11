У Житомирі водій збив двох дівчат 11 та 13 років

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 грудня на вулиці Лесі Українки. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

Попередньо, близько 17:53 водій автомобіля «ЗАЗ-Daewoo», 21-річний житель Полтавської області, здійснив наїзд на двох дівчат, 11 та 13 років, які перетинали автошлях.

Унаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Освідування водія на місці події зафіксувало, що він був тверезий.

Нині слідчі поліції з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водночас поліція звертається до водіїв: будьте уважними й обережними під час руху, особливо у місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Запам’ятайте, що слизька дорога є тим чинником, що збільшує гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів. Тому, якщо виникає потреба зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не робіть різких маневрів та завжди переконуйтеся, що це буде безпечно для інших учасників руху.

Шановні пішоходи! Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності ваших дій. Для позначення себе на дорозі бажано одягати світлий одяг чи спеціальні жилети, обов’язково використовуйте світловідбивні елементи (флікери) у вигляді нашивок, наліпок, браслетів, брелоків тощо. Не відволікайтеся на дзвінки та повідомлення у гаджетах, доки не перетнете проїжджу частину. Подбайте про свою безпеку!

Поліція Житомирської області