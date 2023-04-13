У Житомирі знайшли жінку, яка кинула дитину в ТЦ: причина шокувала

Дівчинка знаходиться під наглядом лікарів.

Поліцейські в Житомирі встановили жінку, яка кинула маленьку дівчинку 12 квітня в торговому центрі. Нею виявилася бабуся дитини.

“Дівчинку залишила її бабуся, 48-річна житомирянка. У райуправлінні поліції вона розповіла, що вона вже близько півроку займається трирічною онукою Олександрою, а її мати з трьома іншими дітьми проживає в Краматорську на Донеччині”, – розповіла прес-офіцер Головного управління Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко в коментарі виданню “Суспільне”.

При цьому вона вказала, що бабуся дівчинки пояснила свій вчинок тим, що у неї немає грошей на утримання онучки і їй ніхто не допомагає.

На даний момент дівчинка знаходиться в лікарні. Її матері вже повідомили про подію а чекають її приїзду в Житомир для встановлення всіх обставин інциденту.

Крім того, правоохоронці готують бабусі дитини підозру за статтею 135 “Залишення в небезпеці” Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження або позбавлення волі строком до двох років. // УНІАН