У зіткненні 3-х автомобілів на Хмельниччині загинули двоє людей (фото)

У Хмельницькій області вчора, 1 вересня, ввечері сталася смертельна ДТП.

На автодорозі неподалік Шепетівки зіткнулися три легкові автомобілі. Унаслідок аварії загинули дві людини, ще трьох постраждалих врятували рятувальники, повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Учора ввечері на автодорозі неподалік Шепетівки сталася смертельна ДТП. Зіткнулися три легкові автомобілі. Внаслідок аварії загинули 29-річна жінка та 35-річний чоловік. Ще троє людей отримали травми, а саме 46-річний і 56-річний водії та 36-річний пасажир. Вони були доставлені до лікарні.

Наразі причини ДТП зʼясовують правоохоронці.