В Кривом Роге 16-летний парень нашел пистолет и выстрелил себе в ногу

5 декабря, около 19:00, в Кривом Роге 16-летний парень нашел возле дома травматический пистолет. Подросток решил поиграть с находкой.

Игры закончились для подростка травмой. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, играясь, парень выстрелил себе в ногу. С огнестрельным ранением правой стопы его доставили в травматологическое отделение городской больницы №8. У пострадавшего достали пулю и провели все необходимые манипуляции, его состояние сейчас — удовлетворительное. Детали и причины произошедшего устанавливают правоохранители.