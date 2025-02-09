У зіткненні автобуса з вантажівкою загинула 41 людина

На півдні Мексики сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажівки, унаслідок якої загинула 41 людина.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду штату Табаско, передає Укрінформ.

Зазначається, що автобус, який перевозив 48 осіб, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 38 пасажирів і троє водіїв.

На знімках видно, що автобус повністю вигорів.

За даними місцевої влади, пошукові роботи тривають, наразі ідентифікували 18 загиблих.

Автобусний оператор Tours Acosta висловив свої співчуття в соціальній мережі та заявив, що співпрацюватиме з владою у розслідуванні інциденту.