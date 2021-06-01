Под Львовом у горе-родителей забрали двоих детей

Прохожие, услышавшие крики детей, вызвали полицию.

В селе вблизи Львова патрульные спасли двоих детей в возрасте 2 года и 10 месяцев, которые находились в антисанитарных условиях.

Как говорится в сюжете ТСН, полицейских вызвали прохожие, которые услышали ссоры взрослых и громкие крики детей.

«Людей смутило, что дети кричали словно от боли. Когда копы приехали по адресу, нашли двоих детей в возрасте 2 года и 10 месяцев. В комнате были антисанитария и невыносимая вонь. 19-летняя мать и 24-летний отец сидели пьяные», — говорится в сюжете.

Как сообщает патрульная полиция Львовской области, на 19-летнюю мать составили административный протокол по ч. 1 ст 184 (уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей) КУоАП.

«Когда экипаж приехал на место происшествия, то был поражен увиденным: антисанитария в доме, беспорядок и мухи везде (включая на еде)», – сообщили в полиции.

Об этом инциденте сообщили в отдел ювенальной превенции и соцслужбе. // УНИАН