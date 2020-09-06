Украине за сутки выявили 2107 больных коронавирусом
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2107 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности Украины.
Больше всего инфицированных в Киеве – 240 человек. За прошедшие сутки там от коронавируса умерли шесть человек.
На втором месте по заболеваемости – Львовская область – 188 случаев заболевания и два летальных, и Ивано-Франковская – 176 заболевших и четыре летальных случая.
Сейчас в Украине коронавирусом болеет 70 821 человек. // БуквыTweet