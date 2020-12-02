Украинец погиб в Польше, упав с высоты на стройке

В польском Вроцлаве на стройке погиб украинец. Сообщается, что мужчина упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на wroclaw.se.pl.

«Трагическое событие произошло на строительстве во Вроцлаве: украинец, который работал на разгрузке товаров, погиб на стройке. По предварительным данным, мужчина упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами», — пишет издание.

Отмечается, что событие со смертельным исходом произошло во вторник, 1 декабря, около 10:00 на строительной площадке по улице Гранична во Вроцлаве.

Добавляется, что к месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации. Однако спасти мужчину не удалось. Гражданин Украины погиб от полученных травм.

«Обстоятельства происшествия выясняются в полиции под надзором прокурора», — добавляет издание.