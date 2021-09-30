В Николаеве разыскивают 10-летнего мальчика, который сбегает уже третий раз (фото)

В Николаеве разыскивают 10-летнего Грекова Николая Сергеевича, который ушел из дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Николай Греков 30 сентября днем ушел из дома по улице Галины Петровой и не вернулся. Его местонахождение пока неизвестно.

Приметы: рост 135 см, волосы темно-русые, при разговоре картавит.

Был одет в темные спортивные штаны, свитер темно-серого цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управления по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 53-13-31, 40-94-89, 102.

Отметим, что это уже третий раз за последнее время, когда 10-летнего Колю разыскивают. // Преступности.НЕТ