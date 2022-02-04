«Украинский дрон-разведчик», сбитый в Беларуси, оказался российским
РИА «Новости» в материале под заголовком «В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу» пишет:
«Минск заявил Киеву протест из-за запуска разведывательного беспилотника, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
„Третьего февраля 2022 года в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси”, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.
„На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский”, — утверждают дипломаты.
В МИД послу заявили, что такими шагами Киев провоцирует эскалацию обстановки в регионе, а это не способствует цивилизованному двустороннему диалогу.
„Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем”, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В украинском МИД заявление Белоруссии назвали „очередной провокацией».
Официозный белорусский телеканал «Беларусь 1» показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, заметил:
«Насколько известно, речь идет о беспилотниках „Орлан”, которые есть только на вооружении России и Беларуси».
Посол не совсем точен: «Орланы» поставляются также в Казахстан, Киргизию, Мьянму и Узбекистан. Но при нынешнем состоянии российско-украинских отношений действительно было бы крайне странно, если бы Украина покупала разведывательные дроны в России.
Белорусские военные утверждают, что сбили не «Орлан», а Spectator M1 украинского производства.
Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на «Орлан»; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у «Орлана». // The Insider