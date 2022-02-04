«Украинский дрон-разведчик», сбитый в Беларуси, оказался российским

Официозный белорусский телеканал «Беларусь 1» показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, заметил:

«Насколько известно, речь идет о беспилотниках „Орлан”, которые есть только на вооружении России и Беларуси».

Посол не совсем точен: «Орланы» поставляются также в Казахстан, Киргизию, Мьянму и Узбекистан. Но при нынешнем состоянии российско-украинских отношений действительно было бы крайне странно, если бы Украина покупала разведывательные дроны в России.

Белорусские военные утверждают, что сбили не «Орлан», а Spectator M1 украинского производства.

Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на «Орлан»; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у «Орлана». // The Insider