«Укренерго» закликало терміново зменшити споживання електроенергії у Києві та чотирьох областях

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В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!

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Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

НЕК “Укренерго” – NPC Ukrenergo

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