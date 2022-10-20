«Укренерго» закликало терміново зменшити споживання електроенергії у Києві та чотирьох областях

В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

НЕК “Укренерго” – NPC Ukrenergo