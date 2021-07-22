В Днепре Subaru врезался в грузовик, водитель легковушки погиб. Нужна помощь свидетелей (фото)

В среду, 21 июля, на въезде на Амурский мост Subaru врезался в грузовой Mercedes. Водитель авто погиб на месте. Для того чтобы установить все обстоятельства аварии, необходима помощь свидетелей.

ДТП случилось примерно в 11:10, — сообщает Информатор.

По предварительной информации, оба транспортных средства заезжали на мост со стороны улицы Каруны. Subaru занесло на мокрых рельсах, из-за чего авто врезалось в заднюю часть грузового автомобиля Mercedes. Удар пришелся как раз на левую переднюю часть Subaru. От полученных травм водитель авто погиб на месте, его тело вырезали спасатели. Водитель Mercedes не пострадал.

Если ваш видеорегистратор заснял момент аварии – сообщите об этом по номеру (067) 560-12-61 (Роман, племянник погибшего). Любая информация может оказаться полезной.