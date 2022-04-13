Унаслідок ДТП в Сарненському районі загинув мотоцикліст

Повідомлення про смертельну автопригоду поблизу села Чудель надійшло на спецлінію 102 12 квітня об 11:50.

Слідчо-оперативна група Сарненського районного відділу поліції встановила, що 35-річний водій мотоцикла «Viper», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя, де врізався у дерево.

Внаслідок отриманих травм житель села Кам’яне-Случанське загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські звертаються до водіїв не нехтувати правилами безпеки та дорожнього руху:мотоцикл — це один з найнебезпечніших транспортних засобів! Мотоциклісти потрапляють у смертельні ДТП урази частіше, ніж автомобілісти.

Водій та пасажири мототранспорту повинні мати відповідне екіпірування, а під час руху в них обов’язково мають бути застібнуті шоломи.

Бережіть себе!

Відділ комунікації поліції Рівненської області