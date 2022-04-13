Унаслідок ДТП в Сарненському районі загинув мотоцикліст
Повідомлення про смертельну автопригоду поблизу села Чудель надійшло на спецлінію 102 12 квітня об 11:50.
Слідчо-оперативна група Сарненського районного відділу поліції встановила, що 35-річний водій мотоцикла «Viper», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя, де врізався у дерево.
Внаслідок отриманих травм житель села Кам’яне-Случанське загинув на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження.
Поліцейські звертаються до водіїв не нехтувати правилами безпеки та дорожнього руху:мотоцикл — це один з найнебезпечніших транспортних засобів! Мотоциклісти потрапляють у смертельні ДТП урази частіше, ніж автомобілісти.
Водій та пасажири мототранспорту повинні мати відповідне екіпірування, а під час руху в них обов’язково мають бути застібнуті шоломи.
Бережіть себе!
Відділ комунікації поліції Рівненської області