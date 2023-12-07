Уряди шпигують за користувачами Apple і Google за допомогою push-повідомлень

Невідомі уряди стежать за користувачами смартфонів за допомогою push-сповіщень їхніх програм, попередив у середу сенатор США.

У листі до міністерства юстиції сенатор Рон Уайден заявив, що іноземні чиновники вимагають дані від Alphabet (GOOGL.O) Google і Apple (AAPL.O) . Хоча подробиць було небагато, лист викладає ще один шлях, за яким уряди можуть відстежувати смартфони.

Додатки всіх типів покладаються на push-сповіщення, щоб сповіщати користувачів смартфонів про вхідні повідомлення, екстрені новини та інші оновлення. Це звукові «дзвені» або візуальні індикатори, які користувачі отримують, коли отримують електронний лист або їхня спортивна команда виграє гру. Користувачі часто не усвідомлюють, що майже всі такі сповіщення проходять через сервери Google і Apple.

Це дає двом компаніям унікальне уявлення про трафік, що надходить від цих додатків до їхніх користувачів, і, у свою чергу, ставить їх «в унікальну позицію для сприяння урядовому нагляду за тим, як користувачі використовують певні додатки», — сказав Вайден. Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням «скасувати або змінити будь-яку політику», яка перешкоджала публічним обговоренням шпигунства за допомогою push-повідомлень.

У заяві Apple заявила, що лист Вайдена дав їм можливість поділитися з громадськістю більш детальною інформацією про те, як уряди контролюють push-повідомлення.

“У цьому випадку федеральний уряд заборонив нам ділитися будь-якою інформацією”, – йдеться в заяві компанії. «Тепер, коли цей метод став загальнодоступним, ми оновлюємо наші звіти про прозорість, щоб деталізувати такі запити».

Міністерство юстиції не відповіло на повідомлення з проханням прокоментувати стеження за push-повідомленнями або те, чи воно завадило Apple або Google повідомити про це. Google не надсилає повідомлення із запитом на коментар.

Джерело інформації про стеження Уайдена вказувало на «підказку». Його співробітники не уточнювали цю інформацію, але джерело, обізнане з цією справою, підтвердило, що як іноземні, так і американські урядові установи запитували у Apple і Google метадані, пов’язані з push-повідомленнями, щоб, наприклад, допомогти прив’язати анонімних користувачів додатків обміну повідомленнями до певних Облікові записи Apple або Google.

Джерело відмовилося назвати іноземні уряди, залучені до подання запитів, але назвало їх демократіями, які є союзниками Сполучених Штатів.

Джерело повідомило, що вони не знають, як довго така інформація збиралася таким чином.

Більшість користувачів мало замислюються над push-повідомленнями, але іноді вони привертають увагу технологів через складність їх розгортання без надсилання даних до Google або Apple.

Раніше цього року французький розробник Девід Лібо заявив, що користувачі та розробники часто не знали про те, як їхні програми передають дані технічним гігантам США за допомогою push-повідомлень, назвавши це «кошмаром конфіденційності». // Дмитро Сизов, internetua.com