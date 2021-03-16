В Азове погибли почти полмиллиона бычков: убытки на 90 миллионов

Мор бычков зафиксирован в акватории Азовского моря между Бердянском и селом Куликовское, что на границе с Донецкой областью

Об этом сообщает Азовский рыбоохранный патруль, передает Depo.Запорожье.

Мор бычка зафиксирован 13 марта во время обследования прибрежной полосы Белосарайского залива Азовского моря, от села Куликовское до города Бердянск на территории Запорожской области. Примерное количество погибшей рыбы — 467 000 экземпляров.

По сообщению рыбоохранного патруля, наибольшее скопление погибшей рыбы наблюдается в прибрежных защитных сооружениях (плотинах).

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют более 90 млн грн. Материалы по мору рыбы будут переданы в правоохранительные органы для дальнейших действий.