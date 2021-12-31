В Белой Церкви в результате пожара в доме погибли два человека

В городе Белая Церковь горел частный жилой дом, во время тушения возгорания спасатели нашли двух погибших.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, пожар в Белой Церкви случился на ул. Льва Симиренко, спасатели узнали о нем в четверг, 30 декабря, в 02:22, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Известно, что горел частный дом, площадь которого составляет 210 кв. м.

Спасатели локализовали возгорание в 04:09, а ликвидировали — в 05:39.

Для тушения пожара привлекли три единицы пожарно-спасательной техники, работали 14 сотрудников ГСЧС.

Причины пожара устанавливаются.