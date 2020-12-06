В Борисполе взорвался припаркованный автомобиль (фото)
В ночь на 6 декабря в городе Борисполь Киевской области взорвался припаркованный автомобиль.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Броварская. Там взлетела в воздух машина марки Renault.
По словам очевидцев, это было умышленное ЧП, ведь взрыв был резкий и сильный. Это основная версия происшествия. Отмечают, что причиной не могли быть газобаллонное оборудование (ГБО) авто или топливо.
В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. // «Апостроф»Tweet