В Борисполе взорвался припаркованный автомобиль (фото)

В ночь на 6 декабря в городе Борисполь Киевской области взорвался припаркованный автомобиль.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Броварская. Там взлетела в воздух машина марки Renault.

По словам очевидцев, это было умышленное ЧП, ведь взрыв был резкий и сильный. Это основная версия происшествия. Отмечают, что причиной не могли быть газобаллонное оборудование (ГБО) авто или топливо.

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. // «Апостроф»