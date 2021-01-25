В Черкасской области во время рыбалки под лед провалились двое взрослых и ребенок

В Черкасской области в селе Бучак Каневского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Судьба рыбаков остается неизвестной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в 16:30.

«По информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них один ребенок. По состоянию на 7 часов 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются», — сообщили в ГСЧС. // РБК-Украина