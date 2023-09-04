В Чернігові маленька дитина випала з вікна

Співробітники Чернігівського районного управління поліції розслідують обставини, за яких дівчинка 2018 року народження випала з балконного вікна третього поверху. Наразі дитину госпіталізовано.

Інцидент трапився вчора близько 20:30 у багатоповерхівці по вулиці 1-ої Танкової Бригади в Чернігові. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Чернігівського району та поліцейські ювенальної превенції.

Попередньо правоохоронці встановили, що того вечора дівчинка була вдома разом з дідусем. Він на кілька хвилин залишив онуку на балконі одну. В цей час дівчинка залізла на стілець, який стояв біля вікна, та сперлась на москітну сітку. Кріплення сітки зламалось, і дитина випала з третього поверху.

Дівчинка госпіталізована з тілесними ушкодженнями.

Наразі триває з’ясування обставин події.

Поліцейські вкотре закликають батьків неухильно дотримуватись правил безпеки у побуті та пильнувати за своїми дітьми.

Пам’ятайте, що від падіння дитину вбережуть грати або щільно закриті вікна. Простір біля підвіконня має бути вільним від меблів: інакше дитина зможе залізти на них і дістатися вікна. В жодному разі не залишайте дитину без нагляду.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області