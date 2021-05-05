В Чернобыльской зоне на майские праздники попались 12 сталкеров: среди них 3 иностранца

В течение майских выходных во время патрулирования зоны ЧАЭС вблизи отселенных территорий Чернобыля, Припяти, Лубянки правоохранители обнаружили 12 нарушителей, которые нелегально проникли в зону отчуждения.

Среди нелегальных туристов 3 иностранцев с США, Великобритании и Литвы, а остальные нарушителей — приехали из разных уголков Украины. Самому старшему из них 31 год, а младшему 19. Об этом Информатор узнал в полиции Киевской области.

В отношении всех нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Административные материалы направлены в суд для принятия решения. В отношении иностранных граждан готовится представление в ДМС для сокращения срока пребывания в Украине.