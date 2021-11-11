В Днепре и области ищут 15-летнюю девушку, пропавшую два дня назад (фото)

В Днепре и области ищут пропавшую 15-летнюю Надежду Бегиу, которая ушла из дома в Новомосковске рано утром 9 ноября и не вернулась.

Сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Жителей Днепропетровской области просят помочь в поисках пропавшего подростка. Известно, что девушка уже неоднократно убегала из дома. Каждый раз ее возвращали родителям сотрудники полиции.

Приметы пропавшей Надежды Бегиу:

рост приблизительно 150 см,

волосы темно-русые, стрижка «под мальчика»,

глаза голубые,

худощавое телосложение.

Девочка была одета в черную куртку, такого же цвета шапку и кофту темного цвета. Другая одежда не установлена.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в полицию по телефону (068) 491 16 16 или на линию «102».