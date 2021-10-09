У ДТП у Вінницькій області загинуло подружжя (фото)

9 жовтня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів – Подільський сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водій та пасажирка Hyundai загинули на місці події. Причини та обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Аварія сталась близько 12.20 години поблизу села Лучинець Вендичанської територіальної громади.

За кермом легковика перебував 60 — річний вінничанин.

За попередньо інформацією слідства, водій іномарки не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав в кювет. Від отриманих травм кермувальник та його 58 — річна дружина загинули.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області