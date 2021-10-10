В Днепре и области ищут несовершеннолетнего Даниила Князева (фото)

В Каменском родители ищут 13-летнего сына, который ушел на прогулку и не вернулся. Даниил Князев почти сутки не появлялся дома.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Полиция ведет поиски пропавшего подростка Даниила Князева. Школьник вышел из дома на прогулку 9 октября, около 17: 00, после чего его местонахождение неизвестно. По предварительной информации, парень мог находиться около территории школы No7.

Приметы: рост 160-165 см. Худощавого телосложения, волосы русые короткие прямые, глаза голубые средние, губы маленькие, нос прямой. Особых примет не имеет.

Был одет: серые спортивные штаны, черная куртка короткая без капюшона с оранжевым замком, черная бейсболка с белой надписью, кроссовки серого цвета с белой подошвой, телефона при себе не имел.

Всем кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетнего просьба сообщить в полицию по телефонам: «102», (096) 586-94-41, (067) 652-81-81.