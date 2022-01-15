В Днепре и области ищут пропавшую 12-летнюю девочку (фото)

14 января в Криничанском районе Днепропетровской области пропала 12-летняя Иванна Калинар.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУНП.

Известно, что около 15:30 девочка приехала на школьном автобусе в село Привольное, но домой ребенок так и не пришел.

Приметы школьницы: рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы – прическа каре, темные глаза. Девочка имеет небольшое косоглазие.

Иванна была одета в пуховик болотного цвета, розовую шапку с бубоном, темно-синие джинсы, черно-синие дутые ботинки с рисунком звезды.

Все, кто владеет хоть какой-то информацией о пропавшей просят обращаться в полицию по номерам (05654) 9 21 81, 068 848 41 22, 096 586 94 41 или на линию «102».

Сейчас волонтеры и просто неравнодушные граждане совместно с полицией ищут девочку.