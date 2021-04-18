В Днепре и области разыскивают 16-летнюю девушку (фото)

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Кристину Тишкову, которая 16 апреля вышла из дома и в данный момент о её местонахождении ничего неизвестно.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Криворожского районное управление полиции.

Приметы: рост примерно 171 см, среднего телосложения, волосы короткие тёмного цвета, глаза карие. Была одета в синие джинсы, спортивную кофту серого цвета, на ногах – чёрно-белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, в полиции просят сообщить по одному из номеров: (056) 435-02-02, (067) 188-77-92, (068) 144-79-88 или на линию 102.