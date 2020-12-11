В Днепре мужчина сам взорвал гранату и притворился пострадавшим, чтобы избежать работы

9 декабря, около 2:30, на улице Шодуаровской, возле дома № 5, прозвучал взрыв. В инциденте пострадал 29-летний мужчина.

К месту вызвали полицию и скорую. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

Оказалось, ночью там взорвалась граната. Как рассказал пострадавший, его зацепило осколками — он получил повреждения ноги и кисти руки. Также в результате взрыва повредились двери стоящего рядом автомобиля Hyundai и окно квартиры на первом этаже. Прибывшие на место правоохранители обнаружили металлический рычаг от запала гранаты «Ф-1».

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. На ролике видно, как мужчина сам бросил перед собой гранату. Позднее пострадавший признался в содеянном, рассказав, что так он хотел избежать дальнейшей работы на своего работодателя. Информация по данному инциденту внесена в ЕРДР.