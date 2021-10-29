В Днепре при пожаре в квартире погибли два человека (видео)

В Днепре ночью 29 октября горела квартира на улице Академика Янгеля: при ликвидации пожара спасатели обнаружили два трупа.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 03:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одиннадцатом этаже 16-этажного жилого дома на Академика Янгеля возник пожар. Прибывшие на место вызова сотрудники ГСЧС обнаружили, что огонь возник на кухне и очень быстро распространился по всей квартире.

Сильный пожар уничтожил домашние вещи, мебель и внутреннюю облицовку стен на общей площади 45 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара в квартире спасатели нашли обгоревшие тела двух человек. На данных момент их пол и личности, а также обстоятельства, приведшие к возникновения возгорания, выясняются.