В Днепре пропала 11-летняя девочка (фото)

Полиция Днепра устанавливает местонахождение 11-летней Анны Дудник.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Днепропетровской области, передает «Днепр Оперативный».

По данным полиции, сегодня, 10 мая, около 10:50 несовершеннолетняя Алина Дудник ушла из дома в Новокодакском районе Днепра и до настоящего времени не вернулась.

Приметы:

рост около 150 см,

длинные прямые светло-русые волосы,

тело худощавого строения,

голубые глаза.

Ребенок был одет в светлые спортивные штаны, ярко-розовую футболку с принтом «цветной кот», светлую обувь.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Анны Дудник, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 024 63 20.