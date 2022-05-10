В Днепре пропала 11-летняя девочка (фото)
Полиция Днепра устанавливает местонахождение 11-летней Анны Дудник.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Днепропетровской области, передает «Днепр Оперативный».
По данным полиции, сегодня, 10 мая, около 10:50 несовершеннолетняя Алина Дудник ушла из дома в Новокодакском районе Днепра и до настоящего времени не вернулась.
Приметы:
рост около 150 см,
длинные прямые светло-русые волосы,
тело худощавого строения,
голубые глаза.
Ребенок был одет в светлые спортивные штаны, ярко-розовую футболку с принтом «цветной кот», светлую обувь.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Анны Дудник, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 024 63 20.Tweet