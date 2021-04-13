В Днепре пропали две несовершеннолетние девушки (фото)

В Днепре и области разыскивают без вести пропавших 16-летнюю Николаеву Кристину Виталиевну и 14-летнюю Полозову Ирину Евгениевну. Подруги вместе ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Подростки ушли 12 апреля, около 7:30. Об этом сообщает Информатор.

Особые приметы: обе выкрасили волосы в рыжий цвет, среднего телосложения, волосы до плеч, 16-18 лет на вид. У Кристины на левой скуле есть родинка, ямочка на правой щеке и серые глаза.

Были одеты в идентичные клетчатые серые дутые куртки. Кристина была обута в серые кроссовки.

Последний раз их видели в тот же день в Краснополье. Если вы знаете что-либо о том, где находятся Кристина и Ирина, общаетесь с ними или в курсе, как их найти — немедленно сообщите об этом по телефону (066) 806-01-97, либо на линию «102». Любая информация может быть полезной.