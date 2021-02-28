В Киеве перебегавший трассу мужчина погиб, попав под два автомобиля

В Киеве мужчину, перебегавшего Надднепрянское шоссе в неположенном месте, прямо над подземным пешеходным переходом, сбили два автомобиля.

Вследствие ДТП мужчина погиб, сообщают «Вартові Еспресо». По словам очевидцев аварии, в воскресенье, 28 февраля, пешеход-нарушитель перебежал четыре полосы проезжей части, перелез через отбойник с оградой и упал на лобовое стекло ехавшего по левой полосе легкового автомобиля Acura.

Когда мужчина упал на дорогу, его переехал черный внедорожник, который уехал с места аварии, не останавливаясь. Врачи прибывшей скорой помощи только констатировали смерть 34-летнего мужчины – его травмы были несовместимы с жизнью.

Водитель Acura от медицинской помощи отказался. // OBOZREVATEL