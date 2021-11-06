В Днепре разыскивают подростка, который ушел из больницы (фото)

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 15-летнего Максима Стрельникова, который ушел из больницы в Центральном районе города 5 ноября около 14:00 и с тех пор о нем ничего не известно.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Подросток был одет: в спортивные брюки черного цвета, черную куртку с белыми вставками, серые кроссовки, черную кепку.

Приметы мальчика: на вид 14-15 лет, рост примерно 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, серые глаза.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Максима, сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 097-2661772.