В Днепре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку (фото)
В Днепре разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Анну Кучерову, которая вышла из дома и с тех пор о ней ничего не слышно.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.
14-летняя девочка вышла из дома в Шевченковском районе города в субботу, 5 февраля, около 14 часов и с тех пор ее местонахождение не известно.
Приметы пропавшей Анны Кучеровой:
- на вид 15-16 лет;
- рост около 162 см;
- среднего телосложения;
- волосы русого цвета ниже плеч;
- зеленые глаза.
Девушка имеет татуировку в виде паутины на левом плече и надпись HELLO KITTY на правом запястье.
Пропавшая была одета в черную дутую куртку до колен, черные джинсы и черные сапоги.
Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Анны Кучеровой, сообщить об этом в полицию по телефонам: 102, 063-4093207, 063-6633063.Tweet