В Днепре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку (фото)

В Днепре разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Анну Кучерову, которая вышла из дома и с тех пор о ней ничего не слышно.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

14-летняя девочка вышла из дома в Шевченковском районе города в субботу, 5 февраля, около 14 часов и с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы пропавшей Анны Кучеровой:

на вид 15-16 лет;

рост около 162 см;

среднего телосложения;

волосы русого цвета ниже плеч;

зеленые глаза.

Девушка имеет татуировку в виде паутины на левом плече и надпись HELLO KITTY на правом запястье.

Пропавшая была одета в черную дутую куртку до колен, черные джинсы и черные сапоги.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Анны Кучеровой, сообщить об этом в полицию по телефонам: 102, 063-4093207, 063-6633063.