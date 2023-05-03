У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза

У селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, палає нафтобаза.

Про це повыдомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

“У селищі Волна Темрюкського району (Краснодарський край РФ – ред.) загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає”.

Губернатор також повідомив, що пожежа не загрожує жителям населеного пункту.

Раныше, 29 квітня, так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв повідомив, що у Козачій бухті на нафтобазі спалахнула пожежа через влучання безпілотника. // УП