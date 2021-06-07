В Днепре умер 12-летний мальчик, который случайно поджег себя

22 мая 12-летний мальчик случайно поджег себя. Пострадавший получил серьезные ожоги, его доставили в больницу.

Около двух недель мальчик боролся за жизнь, но, увы, скончался в реанимации областной детской клинической больницы. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на слова директора ОДКБ Алексея Власова.

По предварительной информации из собственных источников, потерпевший со своим товарищем обнаружили пакет с бутылкой. В ней находилось неизвестное горючее вещество. Они решили ради интереса поджечь жидкость, вылили ее на лавочку на улице и подожгли. В это время бутылка отскочила на пострадавшего. В него полетели брызги, которые воспламенились. Мальчика доставили в больницу.

Ранее стражи порядка открыли уголовное производство по 166-ой статье УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или за лицом, над которым установлена опека). Продолжается следствие. Полицейские устанавливают все детали.