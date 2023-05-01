У Ленінградській області РФ підірвали опору ЛЕП (фото)
У Ленінградській області РФ сьогодні невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
“1 травня на території Сусанінського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другий – виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій”, – йдеться в повідомленні.
Як стало відомо згодом, вибухотехніки зняли та розмінували заряд із підривником з другої опори ЛЕП.
Наразі проводиться обстеження інших опор пошкодженої лінії.