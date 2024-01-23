У столиці нетверезий водій, тікаючи від патрульних, пошкодив два автомобілі

Про керманича напідпитку інспекторам повідомили небайдужі громадяни. Тож без зволікань охоронці порядку розпочали пошуки порушника. Потрібний автомобіль вони виявили на вулиці Богатирській. На законну вимогу про зупинку водій не відреагував та спробував втекти від патрульних, пошкодивши два автомобілі.

Поліцейські зупинили порушника. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,53 проміле. Крім того, охоронці порядку встановили, що громадянин позбавлений права керування, оскільки вже не вперше сідає за кермо напідпитку.

Відтак патрульні відсторонили порушника від кермування та склали на нього ряд адміністративних матеріалів, зокрема:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);

протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку);

протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП.

Будьте свідомими!

Патрульна поліція Києва