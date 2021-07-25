В Днепре умер 4-летний мальчик, который получил травмы, упав в фонтан

В пятницу, 23 июля в детскую областную клиническую больницу доставили 4-летнего мальчика. У него на теле было множество травм включая рану в районе промежности.

Инцидент произошел около 19:00. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, ребенок гулял с семьей в сквере Прибрежном. Мальчик игрался возле фонтана, а родители отвлеклись. В это время ребенок упал на фонтан, получив серьезные повреждения.

На место вызвали скорую и ребенка отвезли в ОДКБ. «Мальчика сразу направили на операцию. Его оперировали с вечера до 6 утра. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, 25 июля, в 5:00, мальчик умер», — прокомментировал ситуацию директор больницы Алексей Власов.

Стоит быть предельно внимательным, гуляя с детьми на улице. Не оставляйте их без присмотра даже дома.