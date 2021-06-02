В Днепре уже две недели разыскивают пропавшего 16-летнего парня (фото)

В Днепре уже две недели ищут 16-летнего Игоря Синицина. Последний раз молодого человека видели 16 мая.

Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на телеграм-канал «Днепр областной».

Как говорят родные парня, после смерти брата он стал неуправляемым. Сейчас его нет ни у родственников, ни у друзей. Тех. кому что-либо известно о местонахождении Игоря Синицина или видел его, просят сообщить по тел. (067) 997 29 86 или 102.