В Днепропетровской области автобус с пассажирами загорелся на ходу

В Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с 8 пассажирами-рабочими, транспортное средство выгорело полностью, пострадавших нет.

Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС в области.

Пожар в пассажирском автобусе произошел 12 января около 7:30 вблизи поселка Росишка Петропавловской поселковой территориальной громады Синельниковского района.

На месте спасатели установили, что огнем охвачен моторный отсек и салон пассажирского автобуса «ПАЗ-4234». «Пожар возник в моторном отсеке, во время движения транспортного средства», — сообщили в ГСЧС.

Транспортное средство принадлежит одному из местных предприятий и перевозило рабочих.

«На момент возникновения возгорания в салоне находились 8 человек, которые самостоятельно покинули горящую машину до прибытия пожарных», — указали в ГСЧС.

Огнем уничтожен моторный отсек и салон пассажирского автобуса 2013 года выпуска. Общая площадь пожара — 14 кв. м.

Возгорание было локализовано в 7:59 и ликвидировано в 8:17.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.