В днепровском ТЦ мужчина, говорят, споткнулся и упал… на нож

В Днепре вчера, 13 июля, мужчина упал на кухонный нож, который сам и нес в своей сумке.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в ТЦ «Славутич», расположенном на проспекте Александра Поля, 104А. По имеющейся информации, прохожие заметили мужчину в торговом центре, нога которого сильно кровоточила. Очевидцы вызвали скорую и полицию на место происшествия.

Как выяснилось позже, у пострадавшего в сумке был нож. На пороге торгового центра 46-летний мужчина споткнулся, и сам на него упал, нанеся себе увечья. Его доставили в горбольницу №16 с предварительным диагнозом рваная рана голени.