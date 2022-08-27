На Львівщині у зіткненні автомобіля з мотоциклом загинули двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 серпня, близько 18.00, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нижнє Синьовидне Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Touareg», 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з мотоциклом «Honda» під керуванням 35-річного мешканця Львова.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій двоколісного та його пасажирка, 38-річна львів’янка, загинули на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області