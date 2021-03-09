В ДТП на Харьковщине погибли два человека (фото)

Тела погибших спасателям пришлось вырезать из салона авто специнструментом.

В Купянском районе Харьковской области, между 19 и 20 километрами трассы «Купянск-Кругляковка» при выезде из села Колесниковка, в ДТП попали водители «Таврии» и Renault Megan. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате аварии погибли водитель «Таврии», мужчина 1952 г.р., и его пассажирка, женщина 1955 г.р. Водитель Renault Megane с черепно-мозговой травмой ушиб грудной клетки был отправлен в больницу.

Тела погибших и пострадавшего спасатели достали из салонов авто с помощью специнструмента.

ДТП произошло 9 марта около 5 утра. // МГ «Объектив»