В ДТП на Сумщині загинули троє людей

Аварія сталася на 262 кілометрі траси Київ-Суми-Юнаківка, біля села Штепівка, що на Лебединщині.

В результаті зіткнення автомобілів Фольксваген Транспортер та Джиллі СК загинули водій та дві жінки-пасажирки легковика. Водію мінібуса медична допомога надана без подальшої госпіталізації.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Лебединського відділення поліції та рятувальники. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 КК України, в рамках якого з’совують всі обставини трагедії.

Відділ комунікації поліції Сумської області