В ДТП под Одессой погибла мать троих детей (фото)

На автотрассе возле города Южный в Одесской области произошла смертельная авария — при повороте на Сычавку столкнулись ВАЗ, в котором находилась многодетная семья, и Toyota Hiace.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Одесса.info», опубликовав фото с места происшествия.

По предварительной информации, за рулем «Жигулей» находилась мать троих детей, которые в момент ДТП находились на заднем сидении автомобиля. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте, детей госпитализировали в больницу.

«На месте ДТП работает следственная группа и спасатели. Все обстоятельства аварии выясняются», — сказано в сообщении. // «Апостроф»