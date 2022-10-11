В ДТП у Баштанському районі загинув мотоцикліст

Вчора, 10 жовтня, приблизно о 13:30 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» біля села Великоолександрівка Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки MAN TGA з напівпричепом та мотоцикла Forte.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 74-річний мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. 36-річний керманич вантажівки не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись 063-426-16-72 або 102.

Поліція Миколаївської області