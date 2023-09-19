У столиці жінка загинула під колесами трамваю

Водій громадського транспорту здійснив наїзд на жінку, яка переходила трамвайні колії. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла.

До поліції надійшло повідомлення про смертельне ДТП за участю громадського транспорту на вулиці Закревського. На місце події виїхала слідчо-оперативна група столичного главку із розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Попередньо встановлено, що водій громадського трамвая, 1974 року народження, здійснив наїзд на жінку, що переходила трамвайні колії. Потерпіла, 1957 року народження, померла на місці внаслідок отриманих травм.

За фактом загибелі пішохода на трамвайних коліях розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини та причини цієї події.

Відділ комунікації поліції Києва