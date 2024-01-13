В ДТП у Хмельницькому районі одна людина загинула, ще двоє – травмувались (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 12 січня, близько 16:30 години на автодорозі сполученням «Стрий — Знам’янка — Ізварине», неподалік с. Чабани Гвардійської тергромади.

Відбулося зіткнення між автомобілем «Volkswagen Transporter» під керуванням 24-річного жителя Кам’янець-Подільського району та «ВАЗ 2115», за кермом якого перебував 26-річний житель с. Дзеленці.

Внаслідок аварії обидва водії травмувалися і були госпіталізовані до лікарні. 28-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм померла у реанімації.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області